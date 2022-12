Amerikaanse president Biden kondigt nieuwe investeringen in Afrika aan

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag nieuwe investering voor Afrika aangekonigd.

De VS is "all-in voor de toekomst van Afrika", zegt Biden nadat hij nieuwe technologie- en handelsinvesteringen aankondigde.

"Als Afrika slaagt, slagen de Verenigde Staten. Eerlijk gezegd slaagt de hele wereld", zei Biden op de VS-Afrikatop die momenteel plaatsvindt in Washington DC en waaraan 49 Afrikaanse leiders deelnemen. Het is de tweede tweede VS-Afrikatop die sinds 2014 in de Amerikaanse hoofdstad wordt gehouden.

De VS gaan 350 miljoen dollar investeren in de digitale transformatie in Afrika, zei Biden, om "ervoor te zorgen dat mensen in heel Afrika kunnen deelnemen aan een digitale economie."



Biden ondertekende een "historisch" memorandum van overeenstemming met het nieuwe secretariaat van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone, zei hij, dat "nieuwe kansen voor handel en investeringen tussen onze landen zal ontsluiten". "Ten tweede investeren we om meer regionale handel binnen Afrika mogelijk te maken, onder meer door te investeren in infrastructuur," voegde hij toe.

Over mondiale problemen, van pandemieën tot voedsel- en klimaatcrises, zei Biden: "We kunnen geen van deze uitdagingen oplossen zonder Afrikaans leiderschap aan tafel en ik probeer niet aardig te zijn.".

