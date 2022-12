De Volkskrant verwijdert polariserende cartoon over Marokkanen

De Volkskrant heeft donderdag een cartoon van de site verwijderd "omdat deze Marokkanen - in Marokko en in de diaspora - stigmatiseert". Dat schrijft de hoofdredactie op de website van de krant.

Het gaat om een prent van cartoonist Jos Collignon. Op de cartoon staan twee mannen op een scooter die de WK-wereldbeker stelen van FIFA-baas Gianni Infantino.

De voorste man op de scooter heeft een vlag vast die lijkt op die van Marokko. De hoofdredactie van de Volkskrant laat weten dat de vrijheid van columnisten en cartoonisten "een groot goed" is, "maar deze tekening draagt bij aan het wegzetten van een bevolkingsgroep en dat is in strijd met wat we als krant willen zijn".

De hoofdredactie zegt zich te realiseren dat er discussie kan zijn over de grenzen van humor, "maar voor de Volkskrant zijn die bij deze tekening overschreden".



Collignon heeft zelf nog niet gereageerd op het verwijderen van de cartoon. Wel reageerde hij verontwaardigd op Twitter op mensen die vielen over de Davidster in de Marokkaanse vlag.

"Wonderlijk dat hier in een halve ster op een wapperende vlag een davidster wordt gezien. Er springen er altijd wel een paar van de Israël-lobby, die nog een appeltje met me te schillen hebben, op de mestkar.", twittert de cartoonist die blijkbaar het verschil niet kent tussen een pentagram en de davidster.

De cartoon zorgde voor verontwaardiging bij verschillende journalisten. "Ga je doodschamen" twittert Farah-Silvana Kanaan (VPRO) over de cartoon, volgens haar een voorbeeld van racisme tegen Marokkanen in Europa. "Veertig miljoen Marokkanen feesten over de hele wereld, maar Jos en de Volkskrant reduceren ze tot dieven op scooters", hekelde producent en regisseur Abdelkarim El Fassi.

"Lui, stigmatiserend en stereotyperend", tweet de Leidse universitair docent Miko Flohr. "En dat dan blijkbaar zo’n redactie ook niet denkt: dit doen we nu eens even niet.". Maar ook binnen de eigen Volkskrant-gelederen worden hardop vragen gesteld. "Marokkanen op die manier afbeelden, mag dat (in de Volkskrant)?", tweet journalist Marcel Hulspas.

De cartoonist kwam al meerdere keren in opspraak, onder anderen met zijn cartoon van PVV-leider Geert Wilders. Daarin suggereerde hij dat Wilders geld zou ontvangen vanuit Israël.

