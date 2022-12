OM komt met strafeis in zaak tegen advocatenneef Taghi

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis tegen de 39-jarige Youssef T. , voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi.

Volgens het OM is T. volop betrokken geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi, toen hij hem enkele maanden bijstond als advocaat.

Taghi (44) zit in voorarrest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, als hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Vanaf maart 2021 bezocht T. zijn gedetineerde neef vele malen. Taghi heeft meerdere advocaten en zou T. onder meer hebben ingehuurd voor mediazaken.

Na enige tijd werd volgens het OM duidelijk dat de twee in de EBI heel andere dingen bespraken dan reguliere kwesties en werd er in het diepste geheim een onderzoek gestart. Taghi zou onder meer diverse uitbraakplannen met zijn neef hebben besproken. Daarnaast zou T. tal van berichten van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld en hem berichten van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren hebben bezorgd.



T. was enkel "een boodschappenjongen", zei hij woensdag, tijdens een spervuur van vragen van de Amsterdamse rechtbank op de eerste dag van het proces. Hij zou tegen zijn zin in het criminele web van Taghi zijn gezogen. "Millimeter voor millimeter", zei hij, "het was een sluipend gif". De druk was groot en er leek geen uitweg te zijn. Waar justitie zegt dat hij actief meedacht over de uitbraak- en ontsnappingsscenario's, beweert T. dat hij Taghi juist op andere gedachten wilde brengen of afremmen.

T. vertelde de rechters dat hij om veiligheidsredenen alleen over zichzelf kan praten. Namen van anderen die mogelijk betrokken waren, kan en wil hij niet noemen.



De strafzaak heeft zijn leven "verwoest", zei T. "Ik heb gestudeerd, een eed afgelegd. Ik had een prachtig leven." Hij is inmiddels geen advocaat meer en ziet de toekomst somber in.

De voormalig advocaat werd op 8 oktober vorig jaar tijdens een bezoek aan Taghi gearresteerd en zit sindsdien vast. In aanloop naar zijn arrestatie heeft justitie een paar bezoeken heimelijk gefilmd en afgeluisterd.

Tegen Taghi is in juni in het Marengoproces een levenslange celstraf geëist. De uitspraak in die zaak wordt volgend najaar verwacht. In de zaak tegen T. staat het vonnis gepland op 23 januari.

