Franse politie weer massaal op de been voor laatste duels WK

De Franse politie bereidt zich voor op de de laatste wedstrijden van het WK voetbal in Qatar

Het land begint zaterdag met de inzet van bijna 13.000 agenten als Marokko en Kroatië de 'troostfinale' spelen om de derde en vierde plaats van het wereldkampioenschap.

Zondagmiddag speelt Frankrijk tegen Argentinië om de hoofdprijs en dan zet de politie in Frankrijk 14. 000 agenten in, onder wie 2750 politieagenten en gendarmes in Parijs.

De beroemde Champs-Elysées wordt daar zondag afgesloten voor het wegverkeer en wordt een kolossale voetgangerszone. Toen Frankrijk het WK vier jaar geleden won, stroomden er 600.000 feestvierders samen.



In tal van Franse steden zijn ongeregeldheden geweest na wedstrijden waarin Frankrijk of Marokko speelde. Afgelopen woensdag na de wedstrijd Frankrijk - Marokko werden mensen die op de Champs-Elysées de Franse overwinning vierden onder meer met vuurwerk bestookt en belaagd.

De Parijse politie hield toen 115 mensen aan, waaronder veel rechtsextremisten.

