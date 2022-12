CNN: FIFA wijst verzoek Zelensky af voor WK-finale

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een verzoek van de Oekraïense president Volodimir Zelensky afgewezen om voor de WK-finale van zondag een vredesboodschap te mogen uitspreken, meldt een bron aan CNN.

Het idee zou zijn geweest om Zelensky via een videoverbinding te laten spreken voor het duel tussen Frankrijk en Argentinië.

Volgens de bron werd er met verbazing gereageerd in Oekraïne op de afwijzing van de wereldvoetbalbond, die geen voorstander is van politieke boodschappen. "We dachten dat de FIFA zijn platform wilde gebruiken voor het algemeen belang", aldus de bron.

Zelensky heeft het afgelopen jaar regelmatig via videoverbinding gesproken bij grote evenementen, zoals het filmfestival van Cannes en de Grammy's. De WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië staat zondag om 16.00 uur in Lusial op het programma.

© ANP 2022