Aanvoerder Saïss mist duel van Marokko om derde plaats op WK

Romain Saïss mist zaterdag de wedstrijd van Marokko tegen Kroatië om de derde plaats van het WK.

De aanvoerder viel geblesseerd uit tijdens de verloren halve finale tegen Frankrijk (2-0). "Hij gaat ons laatste duel op dit WK niet halen", zei bondscoach Walid Regragui op een persconferentie.

Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd vielen ook uit tijdens het duel met de Fransen. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde Regragui. "We moeten even kijken wat dat voor het duel met Kroatië betekent. Iedereen wil graag om de derde plaats spelen. Maar ik ga geen risico met spelers nemen. Het moet wel verantwoord zijn."

Saïss, Mazraoui en Aguerd waren geblesseerd in de aanloop naar de halve finale tegen Frankrijk. Na overleg met zijn medische staf besloot Regragui hen toch op te stellen. Maar Aguerd haakte al in de warming-up af, Saïss moest zich na 21 minuten laten vervangen en Mazraoui bleef na rust achter in de kleedkamer. "Achteraf gezien had ik misschien anders moeten besluiten", zei Regragui. "Voor mij is het WK ook nieuw. Maar ik heb geen spijt. Ik zou het de volgende keer ook zo doen."



Slijtageslag Marokko

Regragui stuntte met zijn ploeg op het WK, met winst in een poule met Kroatië, België en Canada. Op weg naar de halve finale schakelde Marokko ook Portugal en Spanje uit. Het WK werd ook een slijtageslag, want Marokko kreeg de successen niet cadeau. "Steeds moesten we diep gaan", zag de bondscoach."Dat zie je nu ook bij mijn spelers. Een aantal van hen kon de halve finale tegen Frankrijk nog maar op 60 procent spelen."



Veertien van de 26 spelers van Regragui werden niet geboren in Marokko. "Mijn spelers spreken ook Nederlands, Frans of Spaans", vertelde hij. "Maar uiteindelijk hebben ze allemaal een Marokkaans hart."



Regragui over Nederland

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal zijn geboren in Nederland. "Ze zijn daar opgeleid en dat zie je ook", zei Regragui.

"Het zijn creatieve spelers die op een bepaalde manier denken. Nederland zelf voetbalde anders op dit WK. Zij speelden niet het voetbal waar ik in de jaren tachtig en negentig zo van hield."

