Infantino: WK in Qatar is beste WK ooit

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA heeft herhaald dat het WK in Qatar volgens hem het beste WK ooit is.

"We hebben al 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions verwelkomd", zei hij op een persconferentie in Doha. "De wedstrijden tot nu toe zijn gemiddeld door 52.760 fans bezocht. Dat is een record.". "Belangrijk is dat er geen vervelende incidenten tijdens of rond wedstrijden hebben plaatsgevonden", vervolgde Infantino.

"Geen team heeft ook alle duels gewonnen. Dat zegt ook wel iets over de ontwikkeling van het voetbal. Marokko heeft als eerste Afrikaanse landenploeg de halve finale bereikt. En Stéphanie Frappart heeft als eerste vrouw een duel op een WK geleid. Dat was Duitsland tegen Costa Rica. Ze heeft het heel goed gedaan."

"Miljoenen mensen hebben Qatar tijdens het WK bezocht", weet Infantino. "De top vijf van bezoekende landen bestaat uit Saoedi-Arabië, India, de Verenigde Staten, Engeland en Mexico. Dit WK heeft echt een groot internationaal karakter."

