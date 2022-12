Infantino staat achter verbod op OneLove-aanvoerdersband op WK

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA staat achter het verbod op de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband tijdens wedstrijden op het WK voetbal in Qatar.

"We hebben 211 landen die bij ons zijn aangesloten", zei hij. "Landen met andere regimes en gevoelens. We moeten bijeen blijven en respectvol voor elkaar zijn.".

Volgens Infantino is er in het voetbal niet veel ruimte voor politieke statements. "Veel mensen hebben verschillende meningen", zei hij. "Maar we willen ook het voetbal beschermen. Het gaat om 211 voetbalteams met hun fans. Niet om 211 landen met verschillende regimes, of geloven of overtuigingen. Natuurlijk geven wij als FIFA ook om mensenrechten. Maar laten we ook genieten van de wedstrijden van 90 of soms 120 minuten. Zonder andere emoties. Zonder even aan andere dingen te denken."

Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal en zijn collega's van Duitsland, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Denemarken waren tijdens het WK in Qatar van plan om de speciale band te dragen ter bevordering van inclusie. De FIFA liet echter vlak voor de openingswedstrijd weten dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.



Reactie KNVB

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB reageerde teleurgesteld op het verbod van de FIFA. "Ongelooflijk om dit van de bestuurskamer naar het veld te brengen", zei de bondsvoorzitter die eerder besloot om de WK-grasmat te politiseren. "Maar we moeten het accepteren. We willen niet dat Van Dijk met een gele kaart aan een wedstrijd begint. Maar dit is heel kwalijk. Natuurlijk gaan we hier in de toekomst over in gesprek."

De leiding van de KNVB droeg tijdens de wedstrijden van Oranje op het WK een OneLove-speldje in de stadions. Dat deed sportminister Conny Helder ook toen ze de laatste groepswedstrijd van Nederland tegen Qatar bezocht.

