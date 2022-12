Marokko krijgt WK voor clubs, volgende editie met 32 deelnemers

Marokko heeft de organisatie van het WK voor clubs van 2023 toegewezen gekregen.

Het evenement, met de beste ploegen van zes confederaties en het gastland, wordt van 1 tot en met 11 februari gehouden.

Marokko was in 2013 en 2014 ook gastheer van het toernooi. In Marokko bestaat het WK voor clubs voor de laatste keer uit zeven ploegen. Twee jaar later wordt het toernooi uitgebreid naar 32 deelnemers, verklaarde voorzitter Gianni Infantino tijdens een persconferentie in Doha. Hij had nog geen informatie over het gastland en de opzet van het toernooi. Ook kon hij nog niet zeggen voor wanneer de openingswedstrijd en finale op de agenda worden gezet.

Het WK voor clubteams zou eigenlijk vanaf 2021 al 24 deelnemers tellen. Maar het toernooi ging niet door omdat het EK van 2020 en de laatste Copa América met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie.

© ANP 2022