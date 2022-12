Infantino: niet honderden maar vier doden bij bouw WK-stadions

Voorzitter Gianni Infantino van de FIFA blijft erbij dat er tijdens de bouw van WK-stadions in Qatar vier doden zijn gevallen.

Drie arbeidsmigranten overleden in de aanloop naar de mondiale eindronde tijdens werkzaamheden aan een van de acht voetbaltheaters.

Een Filipijnse arbeider overleed bij reparatiewerkzaamheden tijdens het WK. Infantino vertelde begin dit jaar voor het eerst dat er volgens hem drie doden waren gevallen bij de bouw van WK-stadions.

Hassan Al-Thawadi, het hoofd van de Qatarese WK-organisatie, vertelde eind vorige maand dat volgens hem honderden arbeidsmigranten zijn overleden in de aanloop naar de mondiale eindronde. "De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet", zei hij in gesprek met Piers Morgan van de Britse zender Talk TV.

"Laat ik voorop stellen dat iedere dode er een te veel is", zei Infantino vrijdag tijdens een persconferentie in Doha. "Maar als het om cijfers gaat, dan moet je die juist interpreteren. Drie arbeidsmigranten, en nu dus helaas vier, zijn overleden tijdens werkzaamheden aan WK-stadions. De andere cijfers gaan over het aantal doden dat na de toewijzing van het WK in 2010 door allerlei oorzaken zijn gevallen."

