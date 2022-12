Aboukhlal prijst de rol van zijn bondscoach Regragui bij Marokko

Zakaria Aboukhlal prijst de rol van zijn bondscoach Walid Regragui van Marokko op het WK in Qatar. "We zijn heel blij met hem", zei de oud-speler van AZ en PSV die nu voor Toulouse speelt.

"Hij heeft heel veel voor elkaar gekregen, op technisch en tactisch vlak. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we een hechte ploeg zijn geworden. Ook de invallers delen mee in het succes. Zij zijn niet ontevreden meer. Dat is wel eens anders geweest.".

Regragui werd pas in augustus aangesteld als bondscoach van Marokko, als opvolger van de Bosniër Vahid Halilhodzic onder wie Hakim Ziyech niet wilde spelen. De 22-jarige Aboukhlal was geen basisspeler op het WK. "Maar ik ben er vaak ingekomen", vertelde hij op een persconferentie voor de wedstrijd van zaterdag tegen Kroatië om de derde plaats.

"Voor mij zijn de laatste weken een droom geweest. Ik ben 22 jaar en speelde met Marokko een halve finale tegen Frankrijk op een WK. Dat had tot voor kort toch niemand durven denken?"



Aboukhlal kreeg de afgelopen weken leuke berichten vanuit Nederland, van oud-ploeggenoten van PSV, AZ en vrienden uit zijn woonplaats Gorinchem. "Het was heel leuk om te zien hoe onze Marokkaanse ploeg ook in Nederland is gaan leven", zei hij.

"We stonden als eerste ploeg uit Afrika ooit in een halve finale van een WK. Zaterdag spelen we als eerste ploeg om de derde plaats van een WK. We nemen dat duel zeker serieus. Derde worden zou prachtig zijn."

