Kopers valse coronabewijzen krijgen waarschuwingsbrief politie

Meer dan vijfhonderd mensen die vermoedelijk een vals coronabewijs hebben aangeschaft hebben een brief met een officiële waarschuwing gekregen van de politie.

Hun Burgerservicenummers doken op in een onderzoek naar de handel in deze valse coronabewijzen, zo maakt de politie vrijdag bekend.

In november werden meerdere mensen opgepakt die gehandeld zouden hebben in de valse coronabewijzen. Alle valse QR-codes die zij hebben verkocht zijn onderzocht en zo kwamen de gegevens naar voren van de mensen die nu een brief hebben ontvangen.

Voor nu blijft het voor hen bij een waarschuwing, legt de politie uit, maar dat verandert als zij "opnieuw naar voren komen in een ander onderzoek". Dan kan besloten worden ze alsnog te vervolgen "zowel voor het nieuwe strafbare feit als voor het hebben van een vals QR-coronabewijs".

Met een aantal minderjarigen onder de 16 jaar binnen de politie-eenheid Noord-Holland is ook een gesprek gevoerd.

