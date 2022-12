Wagner-baas wil Frankrijk als sponsor van terrorisme betitelen

De oprichter van het Russische huurlingenbedrijf de Wagner-groep denkt dat Frankrijk verantwoordelijk is voor een aanslag op een Russische ambtenaar in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Jevgeni Prigozjin heeft daarom het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om Frankrijk als sponsor van staatsterrorisme te betitelen.

De Russische ambtenaar Dmitri Syty raakte gewond toen hij een bombrief opende en is na de ontploffing naar het ziekenhuis gebracht. Syty werkte voor het Russische culturele centrum in de hoofdstad Bangui, maar zou volgens verschillende media nauwe banden hebben met de Wagner-groep.

Volgens Prigozjin kon hij nog voordat hij het bewustzijn verloor vertellen over de boodschap in de bombrief: "Dit is voor jou van alle Fransen, de Russen zullen Afrika verlaten." CNN meldt dat Syty net als veel leden van Wagner in de Afrikaanse diamanthandel zit.



Donderdag verlieten de laatste Franse soldaten de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) na een jarenlange militaire missie in het onrustige land. Ze vertrokken met name vanwege een ruzie met de regering over de aanwezigheid en invloed van de Russen in het land.

Moskou stuurde in 2018 trainingsinstructeurs naar de CAR maar volgens Frankrijk en de Verenigde Naties zijn zij huurlingen van de paramilitaire Wagner-groep en sturen zij de regering aan. Die groep wordt in verband gebracht met misdaden en plunderingen in diverse Afrikaanse landen.



De Amerikaanse regering overweegt juist om de Wagner-groep een terroristisch stempel te geven om de groeiende betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en conflicten in Afrika te verhinderen.

Onder meer de Nederlandse Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben Rusland vorige maand bestempeld als sponsor van staatsterrorisme.

© ANP 2022