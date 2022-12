Kroatië met gekwetste en vermoeide spelers naar troostfinale

Bondscoach Zlatko Dalić van Kroatië beslist waarschijnlijk pas op het laatste moment of hij zaterdag Josip Juranović, Marcelo Brozović en Josko Gvardiol aan de aftrap laat verschijnen voor het duel met Marokko om de derde plaats van het WK in Qatar.

De drie spelers zijn niet fit uit de verloren halve eindstrijd met Argentinië (3-0) gekomen. "We moeten het nog even aankijken", zei Dalić op zijn laatste persconferentie voor de troostfinale.

"Het was ook voor ons een lang en zwaar WK. We hebben na zeven wedstrijden spelers met pijntjes en we zijn een beetje moe. Het zou ook niet fair zijn tegenover onze wisselspelers om voetballers op te stellen die niet helemaal fit zijn. Maar we zullen er alles aan doen om als derde te eindigen. Natuurlijk willen we Qatar met een medaille verlaten."

Marokko verschijnt zonder de geblesseerde aanvoerder Romain Saïss aan de aftrap. Bondscoach Walid Regragui weet nog niet of hij een beroep kan doen op Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd.



Mazraoui moest zich tijdens de rust van de verloren halve finale tegen Frankrijk (2-0) laten vervangen. Aguerd haakte in de warming-up van dat duel af.

Kroatië en Marokko troffen elkaar op het WK ook in de poule. Die wedstrijd leverde geen winnaar op (0-0).

