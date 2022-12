Parijs en Rabat leggen ruzie bij, Frankrijk heft visumbeperkingen Marokko op

Frankrijk heeft de visumbeperkingen voor Marokkaanse onderdanen opgeheven en hervat de normale consulaire activiteit in Marokko.

Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna vandaag vanuit Rabat na gesprekken met haar Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Het is het eerste bezoek aan Rabat van Colonna, die momenteel in Marokko is om de betrekkingen met het land te herstellen en het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron in januari, voor te bereiden. Ook herhaalde ze de Franse steun voor het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara.

"We hebben met onze Marokkaanse partners stappen ondernomen om de normale consulaire activiteit te hervatten. Het is klaar", zei de minister tijdens een persconferentie. "Het doel is om een ​​volledige consulaire relatie tussen onze twee landen te herstellen", voegde ze toe.



"Ons doel is om menselijke uitwisselingen tussen Marokko en Frankrijk te verbeteren, om deze diepe verwevenheid van onze samenlevingen, die deze relatie uniek maakt, verder te bevorderen", vervolgde de Franse minister. "Het menselijk kapitaal dat tussen ons bestaat, is een troef."

De aankondiging komt ruim een jaar nadat Frankrijk aankondigde het aantal visums voor Marokko, Algerije en Tunesië te zullen verminderen. Volgens Frankrijk was de strafmaatregel nodig omdat de drie Maghreb-landen zouden weigeren om uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen. De visumbeperkingen voor Tunesiërs en Algerijnen werden eerder dit jaar al opgeheven.



Rabat had zich bij de strafmaatregel neergelegd, ondanks de nadelige gevolgen voor onder meer het Franse en Marokkaanse bedrijfsleven. "Toen de eenzijdige maatregelen werden genomen, is er geen officiële Marokkaanse reactie gekomen, uit respect voor een soevereine beslissing", zei Colonna. "Vandaag de dag is het nog steeds een eenzijdig besluit dat door Marokko wordt gerespecteerd", voegde ze toe.

Gespannen betrekkingen

De relatie tussen Marokko en het neokoloniale Frankrijk is gespannen maar de situatie verergerde als gevolg van het Franse visumbesluit. De relatie tussen Parijs en Rabat stond al op wankele gronden sinds Marokko de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara had veiliggesteld.



De Pegasus-spionagepraktijken hadden de relatie verder op scherp gezet. De Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group zou zijn gebruikt bij hacks van tientallen mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld.

De namen van onder meer de Marokkaanse koning Mohammed VI en het Franse staatshoofd Macron stonden op een lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Israëlische spionagesoftware Pegasus kon worden losgelaten. Marokko ontkende iets met de zaak te maken te hebben en spande rechtszaken aan tegen de Franse pers die Marokko beschuldigde, zonder bewijs te overleggen.



In een recent rapport adviseerde een Franse denktank het Élysée om de relatie met Marokko niet te verwaarlozen "ten voordele van de Frans-Algerijnse dialoog", die momenteel sterk gecentreerd is rond de Franse behoefte aan Algerijns aardgas.

In de afgelopen weken heeft Macron meermaals aangegeven een bezoek aan Marokko te zullen brengen, al werd een exacte datum voor het voorgenomen bezoek nooit bekend gemaakt.

